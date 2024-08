Leadership spirituel. Le guide pratique et initiatique pour allier entrepreneuriat et spiritualité

Et si votre entreprise ou votre carrière révélait votre mission de vie ? Ce livre s'adresse à tous les êtres sensibles et spirituels en quête de sens et d'intégrité, mais qui ressentent un malaise dans leur vie professionnelle, leur posture, leur relation à l'argent ou leur leadership. C'est avant tout un livre à propos de vous, de vos besoins, de vos aspirations, de votre mission. A travers des exercices pratiques, des coachings et des témoignages, vous apprendrez à : - Reconnaître les dissonances et à savoir dire "non" ; - Définir votre prochain niveau de réussite ; - Comprendre et surmonter le syndrome de l'imposteur ; - Recevoir et remettre l'argent à sa juste place ; - Oser vous réinventer vous et votre entreprise. Ombeline Becker propose un guide pour cesser de culpabiliser et se donner la possibilité de faire la paix avec son entreprise, sa carrière et soi-même. Vous ne manquez de rien. Tout est déjà là.