Sequins à coller. Tableaux cosmiques

Une pochette proposant 4 tableaux à décorer avec 700 sequins ronds et en forme d'étoiles de 4 couleurs différentes (dorés, rose, bleu ciel, bleu foncé), sous l'inspiration de l'univers graphique haut en couleur de Marion Blanc. Un pas à pas illustré guide l'enfant dans cette activité artistique. Thématique : la Lune, le Soleil, des constellations imaginaires pour sublimer de superbes animaux (ours, cerf, tigre et baleine).