Spoon and White : Pack en 2 volumes : Tome 5 ; Tome 9

Trafic de drogue pour Spoon et White ! That's 70's show ! Jaloux que leur nouveau collègue Harry Khan se soit vu confier la tâche de remettre une valise à leur idole Courtney Balconi, Spoon et White lui jouent un mauvais tour et l'envoient involontairement au cimetière. Entretemps, la valise disparaît. S'engage alors une course-poursuite à travers la ville de New York pour la retrouver.