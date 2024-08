Danzai Lock Tome 3

Un moine torturé et un bourreau au grand coeur s'allient dans un monde où chacun lutte pour vivre une heure de plus... A l'extérieur du 6e district, les temps est compté pour Kunoji avant sa mise à mort. Yûshin, quant à lui, commence à douter de son boulot de Joueur de flûte... Au milieu de tout ça, quelle fin attend Gorgenoire, le jeune garçon qui tue naïvement les gens avec ses étranges pierres ? Découvrez le dénouement de ce manga d'action et de sabres qui dépeint une prison dans laquelle il faut gagner du temps pour survivre. Un scénario imaginé par Yasuko Kobayashi, scénariste d'animés et de tokusatsu, qui a notamment oeuvré sur JoJo's Bizarre Adventureet L'Attaque des titans