C'est l'été. Seule dans la cuisine, Yoyo s'ennuie. Elle appelle sa copine Myrtille, qui a toujours de bonnes idées. Ensemble, elles se mettent à bricoler avec le bric-à-brac qu'elles trouvent dans la poubelle - sous le regard jaloux de Léonard, le grand frère de Yoyo. C'est ainsi qu'elles fabriquent un chouette petit robot, illico baptisé Mélimélin, l'électronichien. Non content d'être beau et malin, Mélimélin est doué de la parole et encourage les talentueuses bricoleuses à aller plus loin... D'autres copines les rejoindront bientôt dans leur atelier avec de nouvelles idées, au grand dam de Léonard !