Histoire de la mer

Alessandro Vanoli, par sa plume aussi délicate que lumineuse, plonge le lecteur dans un passé infini, s'ouvrant il y a quatre milliards d'années sur la géologie ancienne et la mer primitive pour ressurgir entre récifs coralliens et plages de sable. Puis vient l'histoire, celle des premières colonisations humaines, des navires anciens, de la naissance des ports ; celle des grands mythes aussi, homériques, bibliques ou japonais, sans oublier les trésors cachés et autres krakens, tout ce qui a nourri l'imaginaire de la mer depuis des siècles. Apparaissent ensuite les civilisations des Phéniciens, Grecs, Romains, Vikings, Indonésiens ou Chinois, puis les Grandes découvertes et l'unification du monde par les océans. C'est ainsi l'histoire des hommes, mais aussi celle d'un environnement, et de toutes les créatures qui le peuplent, des planctons aux baleines... Une histoire qui tient ensemble terre, hommes et animaux, à travers un récit d'une portée historique et littéraire exceptionnelle.