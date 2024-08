Star Wars - La Haute République : Les ombres du flambeau

Que s'est-il passé depuis la chute du Flambeau Stellaire ? Qui a survécu ? Qui est mort ? Le Conseil Jedi, ébranlé par ses pertes, a rappelé ses chevaliers et a pris des mesures d'urgence. Maître Yoda a un plan pour sauver à la fois l'Ordre et la galaxie, mais il doit toucher le côté obscur pour y parvenir, et les conséquences pourraient être dramatiques. Et juste après son plus beau triomphe, l'impitoyable Marchion Ro doit affronter ses plus grandes épreuves ! La Haute République est une saga littéraire qui se déploie sur des comics, des romans et des mangas et qui se déroule plusieurs siècles avant les films Star Wars. Après la Phase I, qui se terminait par une défaite des héros, la Phase II était remontée plusieurs décennies avant ces événements pour explorer les origines du conflit. Avec la Phase III, on se retrouve quelques mois après la Phase I. Cette saga Les Ombres du Flambeau sert de pont entre les deux phases.