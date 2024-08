Daredevil Tome 2

Daredevil déménage ? Interdit d'exercer à New York, Matt Murdock se rend à San Francisco en compagnie de son amie et associée Kirsten McDuffie. Le travail ne manque pas... y compris pour le Diable de Hell's Kitchen ! Lorsque son passé refait surface, il se met en quête de sa mère et croise la route de l'un de ses plus terribles ennemis... Ce deuxième volume conclut le séjour de Mark Waid (Indestructible Hulk) sur la série Daredevil, une période réputée qui sort le héros du cadre habituel de New York. Matt Murdock est un personnage toujours apprécié, dont la cote remonte encore avec l'arrivée imminente de sa nouvelle série sur Disney+ !