Je réussis mon CP. + 110 autocollants, Edition 2024

Un livre-cahier complet et progressif, spécialement conçu pour le travail à la maison, pour réviser tout le programme de CP dans toutes les matières : français, mathématiques, temps, espace, EMC, sciences, anglais. Chaque notion est abordée en 4 temps : une leçon bien expliquée qui présente la règle ou les connaissances à retenir ; un exemple détaillé pas à pas pour acquérir de la méthode ; des exercices progressifs pour s'entraîner et progresser ; un défi pour réviser autrement et s'amuser. Les + : 110 autocollants une partie entière d'ateliers pratiques et de conseils pour apprendre à s'organiser et à se concentrer Avec aussi : Pour les enfants : un mémo avec tous les repères-clés à retenir Pour les parents : un livret détachable avec des informations sur les programmes scolaires de CP, des conseils pour accompagner votre enfant et tous les corrigés des exercices