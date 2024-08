Kamo, l'agence Babel. Cycle 3

Dossier pédagogique d'Alice Le Charlès. A la suite d'un marché malheureux conclu avec sa mère, Kamo doit apprendre l'anglais en trois mois. Il décide alors d'échanger avec une étrange correspondante, Cathy de l'agence Babel. Mais qui se cache derrière ses lettres mystérieuses qui obsèdent Kamo ? Il semble devenir fou, une enquête s'impose ! Suivez Kamo et son meilleur copain, et entrez dans cette aventure mêlant suspense et émotion. Groupements de textes : 1. Le pouvoir des lettres 2. La ruse pour arriver à ses fins