Dossier pédagogique de Charlotte Laugraud-de Sainte Hermine. " Lanval ", " Guigemar ", " Yonec ", " Chaitivel "... Marie de France, la plus ancienne poétesse française connue dont nous ignorons presque tout, a écrit, vers 1160, les Lais. Plongez dans des histoires de chevaliers intrépides, d'amours interdites, et de destins tragiques qui puisent dans les légendes bretonnes. Groupements de textes : 1. Chants d'amours du Moyen Age au XVIIIe siècle 2. Légendes et créatures merveilleuses