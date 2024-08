Dossier pédagogique d'Elsa Rouvière. Dans ce récit de voyage unique écrit à quatre mains, les deux auteurs nous emmènent sur les traces de la famille de Jémia, au coeur du désert marocain, à la découverte des Gens des nuages. Ce pèlerinage nous dévoile les secrets et la vie du peuple des Aroussiyine, entre traditions et paysages arides. Laissez-vous emporter dans cette quête poétique, à la recherche des origines d'un peuple méconnu. Groupements de textes : 1. Portraits de tribus et peuplades 2. Ecrivains voyageurs au désert