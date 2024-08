Dossier pédagogique d'Hélène Lebas Toutes les nuits, un homme est tourmenté par la vision d'un mystérieux spectre qui déambule dans sa demeure. Terrifié par ses cauchemars, il tient un journal dans lequel il raconte ses angoisses, son effroi et sa paranoïa qui grandissent de jour en jour. Tout cela est-il réel ou bien l'individu sombre-t-il dans la folie ? Interrogeant la limite entre nos rêves et la réalité, la raison et la folie, Guy de Maupassant offre une sensationnelle nouvelle fantastique. Les points forts de l'édition " Déclic " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, une version epub de l'ouvrage et un PDF du texte accessible aux élèves DYS).