Le voyage de Jeanne Barret. Texte intégral et dossier

Dossier pédagogique de Virginie Manouguian. Le 1 er janvier 1767, le navire l'Etoile quitte le port de Rochefort pour rejoindre l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville à travers le monde. Avide de découvertes, le botaniste Philibert Commerson embarque accompagné de son assistant Jean Barret. Mais voilà, Jean Barret n'est autre que Jeanne, une femme ! Combien de temps la jeune scientifique parviendra-t-elle à dissimuler sa véritable identité à une époque où les bateaux n'accueillent pas de femme ? Quelles épreuves le voyage réserve-t-il aux aventuriers ? Un texte poignant qui met en lumière le destin d'une femme à la poursuite de ses rêves malgré tout. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).