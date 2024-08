Le mystère de la chambre jaune

Dossier pédagogique et texte abrégé de Cédric Hannedouche Au milieu de la nuit, le château du Glandier est réveillé par des coups de revolver et les cris épouvantés de Mathilde Strangerson, fille d'un célèbre scientifique. Une tentative de meurtre. Un assassin volatilisé. Une chambre fermée à clé de l'intérieur. Un mystère insoluble. Cela est sans compter la détermination de l'inspecteur de police Larsan et la perspicacité du jeune reporter Joseph Rouletabille. Entrez au coeur d'une enquête dont les rebondissements vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière page ! Les points forts de l'édition " Déclic " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).