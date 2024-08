Les nouvelles dépendances affectives. Reconnaître la dépendance, se dégager de l’emprise

"Ma vie est une catastrophe, je suis seule". Tête basse, les patients "avouent" leurs tourments liés à la solitude comme une honte. Quant aux jeunes, ils vivent mal de n'être pas toujours conformes aux canons prônés par les réseaux sociaux et s'isolent. Dépendants de leur besoin de reconnaissance et de valorisation par leurs pairs, ces nouvelles proies (parfois aussi plus âgées) sont les victimes fragiles des écrans qui creusent leur manque d'estime de soi. Ils rejoignent le long cortège des dépendants affectifs si maltraités dans des relations toxiques. Les clés indispensables pour se libérer des nouvelles prisons affectives Nous assistons à la naissance d'une nouvelle génération de dépendants affectifs, prisonniers d'une dictature inédite du regard des autres. Dans ce livre riche d'exemples et de témoignages, Sylvie Tenenbaum dépeint les dépendances affectives d'aujourd'hui. Elle en décrit les mécanismes pour mieux les identifier et propose des pistes pour se dégager de l'emprise des manipulateurs et des tourmenteurs. Vivre enfin libre, tout en étant relié aux autres. Sylvie Tenenbaum est psychothérapeute depuis 40 ans, certifiée en PNL, analyse transactionnelle, thérapie existentielle et transgénérationnelle et hypnose éricksonienne. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages à succès tels que Vaincre la dépendance affective aux éditions Albin Michel, ou encore Se libérer de l'emprise émotionnelle et Guérir de la blessure d'abandon aux éditions Leduc.