Les huiles végétales. Les meilleures huiles décryptées et 100 conseils santé, beauté, maison

Des vergetures à atténuer ? Hop ! un massage à l'huile d'amande douce. Une peau sèche ou des rides ? Quelques gouttes de rose musquée feront des miracles. Et pour un manque d'oméga 3, 6 ou de vitamines, vous n'avez qu'à piocher parmi celles de noix, de colza, d'onagre... Les huiles végétales ont mille vertus à vous offrir ! Découvrez dans ce livre : - Les huiles végétales en 20 questions-réponses : quels sont les différents types ? Comment les utiliser au mieux ? - Un abécédaire des astuces pour la beauté et la santé (de Acné à Zona en passant par Bronzage, Epilation ou Pellicules). - Des utilisations pratiques pour la cuisine et la maison : réaliser des conserves, faire disparaître les odeurs d'évier, repousser les parasites du jardin... - En bonus : un protocole de soin et une recette de crème hydratante ultra-riche à télécharger gratuitement ! LE LIVRE POUR UTILISER LES HUILES VEGETALES AU QUOTIDIEN ! Julien Kaibeck est un auteur spécialisé en aromathérapie, cosmétique et santé. Chroniqueur dans divers médias, il est très apprécié pour ses livres dont Adoptez la Slow Cosmétique et Ma Bible de la Slow Cosmétique aux éditions Leduc, et sur son site : www. lessentieldejulien. com.