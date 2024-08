Cher TDAH. Tout savoir pour que mon cerveau soit mon allié

Comment trouver sa voie quand son cerveau fonctionne différemment ? Déficit de l'attention, hyperactivité motrice et impulsivité : Jessica McCabe a toujours été en lutte avec son cerveau. A 32 ans, sans argent, divorcée et vivant chez sa mère, elle parvient à développer des stratégies pour retrouver un rapport apaisé avec elle-même. Dans ce livre écrit par et pour des cerveaux TDAH, elle partage les outils qui ont changé sa vie. Afin de faire de votre TDAH un allié, retrouvez tous les conseils pour : - Cesser de lutter contre votre vraie nature ; - Faire preuve de bienveillance envers vous-même ; - Limiter les distractions et renouer avec la concentration ; - Vous fixer des objectifs qui n'appartiennent qu'à vous ; -Identifier pourquoi vous avez des difficultés à vous organiser et à prioriser ; - Comprendre vos émotions et les laisser s'exprimer pour mieux les réguler. LE LIVRE DE L'AUTRICE QUI A CHANGE LA VIE DE MILLIONS DE PERSONNES A TRAVERS LE MONDE ! Jessica McCabe est la créatrice de la chaîne YouTube "How to ADHD" . Elle transmet au grand public le fruit des dernières découvertes scientifiques sur le TDAH, ainsi que les outils éprouvés pour le gérer au quotidien. Elle a remporté de nombreux prix, et reçu la validation des milieux scientifiques et médicaux. Son travail a été publié dans différents médias dont le Washington Post, et son livre, best-seller du New York Times traduit dans 16 pays, est déjà un succès mondial.