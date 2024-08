Les petites bêtes. Ma première lampe d'explorateur

- Un jeu de recherche amusant et éducatif ! - Explore et découvre de nouvelles choses dans des scènes merveilleuses. - Stimule la curiosité, la dextérité et l'attention aux détails. Explore le monde autour de toi aux côtés de tes guides. Sors la lampe torche en carton de sa pochette, collée en première page. En passant ta lampe torche (en carton) derrière chaque scène, tu éclaireras la page pour découvrir de merveilleux dinosaures, véhicules ou animaux de toutes tailles.