Défi sudoku samouraï. + de 200 grilles impériales

Le défi est de savoir s'arrêter ! Le défi est de savoir s'arrêter ! Avec quatre grilles de sudoku classiques, reliées par une cinquième grille au centre. Le samouraï est un véritable défi de guerrier : on ne peut jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte de neuf cases. Découvrez 210 grilles samouraïs avec trois niveaux de difficulté Etablissez votre tactique Fouillez parmi les chiffres Ici et maintenant, à vous de jouer !