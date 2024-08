La clé de soi. S’ouvrir à son plein potentiel grâce à la fixation d’objectifs personnels

"Alors que mes professeurs me promettaient un destin lumineux, une crise d'adolescence aiguë m'a violemment désarçonné. Enfant sage et élève modèle, j'ai exploré mon "côté obscur" : aventures psychédéliques tournant au cauchemar, amis qui ont fini en institution psychiatrique... J'ai touché le fond. C'est là que j'ai eu un réflexe de survie radical : j'ai défini une série d'objectifs que je me proposais d'atteindre dans trois domaines - intellectuel, artistique et physique". Fort d'un parcours hors du commun, Damien Catani vous invite à une transformation profonde. Il propose, dans cet ouvrage, une méthode révolutionnaire de développement personnel à travers la fixation d'objectifs : elle vous guidera, étape par étape, de l'inspiration à la définition, jusqu'à l'intégration des objectifs personnels comme mode de vie. Le crescendo du flow, la matrice d'Eisenhower ou encore le système STAR (créé par l'auteur) sont autant d'outils proposés pour suivre le plan d'action en quatre temps et réaliser votre plein potentiel.