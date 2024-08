L’entretien d’accueil infirmier en psychiatrie. Clinique, stratégies et techniques

La première rencontre avec la psychiatrie s'accompagne souvent d'un entretien d'accueil infirmier dont la qualité conditionne le parcours de soins. Ce livre en présente les fondements et les modalités, en s'appuyant sur de nombreuses situations cliniques Il existe plusieurs modes de rencontre avec le secteur psychiatrique. Ce premier temps du soin peut intervenir sous de multiples formes et dans des contextes de vie variés, plus ou moins complexes. Les modalités de ce premier accueil déterminent l'investissement par le patient et son entourage des dispositifs, le degré de mobilisation des professionnels, la mise en oeuvre des soins, la qualité du travail psychique et le rétablissement. Cette première rencontre s'accompagne souvent d'un entretien d'accueil infirmier, qui revêt donc un rôle crucial. L'auteur approfondit les aspects théoriques, cliniques, techniques et stratégiques de l'entretien d'accueil infirmier. Les conditions de son déploiement sont d'abord exposées. Celui-ci dépend des formations proposées, du sentiment de légitimité pour le mener à bien et de l'organisation de la structure de soins. Différentes situations cliniques sont ensuite dépliées. Ces récits d'entretiens permettent de discerner les stratégies des protagonistes, une façon d'être en relation avec la personne, et de comprendre avec elle ce qui la meut afin qu'elle puisse retrouver suffisamment d'autonomie pour reprendre pied dans sa vie. Des concepts au centre de la pratique des divers types d'entretiens en psychiatrie sont définis, tel celui d'accueil, conçu comme un fait social total qui ne se limite pas à l'urgence et invite à redéfinir la notion de crise. Les étapes du temps inaugural du soin sont enfin décrites, ainsi que les données à recueillir, l'observation à mener, les savoirs à mobiliser, ou parfois à oublier pour aller à la rencontre de l'autre. A l'heure où l'entretien constitue la meilleure alternative aux isolements et contentions, l'art infirmier de l'écoute demeure central.