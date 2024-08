Un jardin sans clôture

Des destins croisés de John Nelson Darby, père fondateur de l'Eglise darbyste, et d'Alexis Muston, pasteur libre de toute attache, Jean Prod'hom tire une méditation sur la souplesse que requiert l'art de vivre. Alors que Darby, d'abord traverse par un souffle puissant de création, finira par céder au rigorisme et aux tendances d'exclusion des communautés instituées, Alexis Muston, cet " apologiste des détours " , restera un passeur de frontières au sens propre et au sens figure . Suivant son journal " dans lequel chaque chose a trouvé sa place sans qu'aucune la prenne toute " , on se prend a rêver d'une Eglise buissonnière ou l'observation des nervures d'une feuille, la contemplation des sommets et les jeux de lumière sur la surface du lac seraient les feuilles volantes d'un vivant catéchisme. Mais est-il seulement possible, en qualité d'humains, de n'appartenir a rien d'autre qu'à ce si vaste monde et à la vie ? Une réflexion incarnée sur nos élans à bâtir, au risque de s'enfermer ; mais aussi sur le risque d'errance avec lequel flirte toujours le nomade.