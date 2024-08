Wind Breaker Tome 11

Sakura et ses camarades se sont alliés à la Compagnie des Sentinelles, qui protège le quartier de la nuit, pour défendre une jeune chanteuse entraînée malgré elle dans un conflit. Avec l'arrivée d'un nouveau cogneur, le combat reprend de plus belle et c'est tout Fûrin qui entre dans la bagarre... Et si la clé du combat résidait dans l'histoire enfouie du lycée ?