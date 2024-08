Un livre indisponible depuis plus de 30 ans. Des centaines de milliers de Français ont lu le "Napoléon" de Jacques Bainville. Cette biographie est désormais un classique, sans cesse réédité depuis sa parution, en 1931. Au-delà de la légende et de la gloire militaire, l'auteur y déploie son talent de psychologue pour décrire la personnalité et le caractère de l'Empereur et les ressorts de sa carrière inouïe. Il y évoque les hasards qui émaillent cette dernière et la faculté géniale de Napoléon de tirer parti de ceux-ci. "Le livre est aussi bien écrit que bien pensé, il est digne de Napoléon" écrira André Maurois. En 1936, l'année de la mort de Bainville, paraît un ouvrage posthume intitulé "Bonaparte en Egypte" . Le récit de l'expédition de 1798 est remarquablement servi par le style limpide de l'auteur, ce style qui est sa marque. Pour la deuxième fois de sa carrière, Bonaparte administre un pays. L'Egypte, après l'Italie, est son deuxième proconsulat. Il la gouverne non pas en idéologue, mais en réaliste en terre d'Islam. " Quelques mois lui avaient suffi pour y laisser l'empreinte de la France. C'est peut-être l'oeuvre la plus féconde et la plus durable de Napoléon" , ainsi Bainville conclut son livre. Celui-ci n'était plus disponible depuis presque trente ans. Voici une nouvelle édition avec une préface qui éclaire l'oeuvre de Bainville relativement à Napoléon. Historien, journaliste et académicien, Jacques Bainville (1879 - 1936) est l'un des plus grands chroniqueurs de l'histoire de France. Il s'est rendu célèbre en anticipant la montée inexorable des tensions franco-allemandes, dans son livre Les Conséquences politiques de la paix.