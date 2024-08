Gérer le stress grâce aux TCC. Programme en 10 séances

Tous les outils pour mieux gérer le stress Le stress touche de trop nombreuses personnes et occasionne de multiples problèmes de santé tant physiques que mentaux. Apprendre à le gérer est donc essentiel pour le bien-être de chacun, thérapeute ou patient. Les auteurs proposent une méthode clés en main, facile d'accès, basée sur les TCC (thérapies cognitives et comportementales) associée à la relaxation. Le CBSM(Cognitive Behavioral Stress management) offre en effet au thérapeute des outils concrets permettant de développer les compétences psychosociales nécessaires pour vivre plus sereinement. Un guide indispensable pour que le stress ne devienne pas un problème. Le livre contient : - un protocole de 10 séances clés en main - des animations de groupe - des feuilles de travail à donner au patient