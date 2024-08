Introduction à la psychologie

Toutes les bases de la psychologie Ce manuel reprend toutes les notions fondamentales et les approches méthodologiques en psychologie. Il suit le parcours scientifique qui va de l'observation des phénomènes psychologiques aux applications concrètes de ses découvertes. Structuré en 10 chapitres, il traite notamment des objectifs et méthodes de recherche en psychologie, de ses fondements biologiques, des mécanismes d'apprentissage, du fonctionnement de la mémoire, des théories sur l'intelligence, de la motivation et des émotions, du stress, de la conscience ainsi que de certains troubles mentaux et des différents types de psychothérapie. Dans chaque chapitre, l'étudiant trouvera : - Toute la matière vue en cours - Des cas pratiques - Des objectifs d'apprentissage - De nombreux schémas et illustrations - Un résumé - Des cartes mentales - Des questions de révision pour s'autoévaluer Ressources numériques : Pour les étudiants : - Des activités interactives - Des médiagraphies - Le livre numérique Pour les professeurs : - Des activités interactives et leurs corrigés - Des activités d'application et leurs corrigés - Des banques de questions d'examen - Des tableaux et figures - Des présentations PowerPoint®