Marianne Clifford, la fille adolescente d'un militaire rugueux et de son épouse superficielle, tombe " absolument et pour toujours " amoureuse de Simon Hurst, un garçon de dix-huit ans que son intelligence et sa beauté semblent promettre à une vie couronnée de succès. Cependant les projets de Simon sont bientôt réduits en miettes : il part à Paris et Marianne est forcée d'enterrer les espoirs d'un avenir commun. Soutenue par sa courageuse amie Petronella, Marianne prend ses marques dans le Chelsea des années 60. Mais parviendra-t-elle à mener la vie dont elle n'a jamais cessé de rêver ?