J'ai rêvé d'une école. Fomer les jeunes au monde de demain

Enfant, Frédérick Mathis se fait la promesse qu'il créera un jour l'école de ses rêves. Des années plus tard, grâce à des rencontres exceptionnelles et une détermination sans faille, le rêve est devenu réalité. Une école où chacun apprend, à la mesure de ses moyens, à faire avec et pour l'écologie ; une école où les élèves prennent confiance en eux tout en se reconnectant avec la nature. Les crises écologiques, économiques et sociales nous donnent souvent l'impression que le monde s'écroule autour de nous. Mais, au-delà de ces enjeux, le mal est plus profond : nous vivons une crise du récit, une pénurie d'espoir. La grande dépression que les jeunes vivent actuellement en est un exemple parmi d'autres : notre système est à bout de souffle. Si certains se résignent, d'autres font le choix de rêver... Et surtout d'agir. C'est l'histoire de cette aventure pleine de défis et d'optimisme que Frédérick Mathis raconte ici, de doutes en réussites, d'échecs en succès, là où l'essentiel pour lui est de faire.