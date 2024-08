Chakras pour faire le plein d'énergie

On connaît tous l'expression "ouvrir ses chakras" , mais que signifie-t-elle ? Pour renouer avec votre corps, partez à la découverte de vos sept chakras, qui ont chacun des propriétés bien particulières. Apprenez à vous ancrer avec le chakra racine, à vous reconnecter à vous-même avec le chakra du coeur, ou encore à prendre votre vie en main à l'aide du troisième oeil. Avec ce programme en quatre semaines, adoptez de nouvelles pratiques pour combattre le stress et la fatigue. Débloquez vos énergies, retrouvez l'harmonie et, telle une fleur de lotus, épanouissez-vous ! Retrouvez chaque semaine : - Des informations sur les chakras : où les trouver, quels sont leurs attributs, comment diagnostiquer leur état. - Des exercices de respiration, de chant et des postures pour relancer la roue des énergies. - Des conseils pour apprendre à faire parler votre corps, car votre tête ne vous dit pas tout !