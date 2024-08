Le vin super facile. Le premier livre pour débutants

Un livre visuel et facile, qui met le vin à la portée de tous. Il vous aide à démystifier l'univers du vin, à maîtriser l'art de la dégustation, et à dénicher des crus de qualité et des bouteilles que vous appréciez, pour toutes les occasions. Le livre qui aide a trouver et a apprécier le bon vin. Les bases du vin essentielles a connaitre. Des profils de vins célèbres et de vins peu connus. Un guide des accords mets et vins. Des cartes detaillées des régions viticoles du monde. Des découvertes de vins et de régions viticoles sous-estimes. Destiné à tous les amateurs de vin, pros ou débutants. pour tous. Un propos pratique, visuel et décomplexé. C'est la bible du vin du XXIe siècle. Par les créateurs de winefolly.com, le blog le plus prisé des amateurs de vin.