Face au harcèlement scolaire. La méthode pour aider l'enfant à s'en sortir, 2e édition revue et augmentée

Lorsqu'un enfant est victime de moqueries, d'insultes, de violences physiques ou de cyberharcèlement, comment réagir pour l'aider ? Que faire pour lui permettre de répondre à ses harceleurs ? Quelle posture lui suggérer d'adopter sans le mettre en danger ? Comment aider l'enfant à sortir de sa position de victime ? Le docteur Philippe Aïm, psychiatre et psychothérapeute, propose une méthode pratique et éprouvée (le fameux "jeu de l'idiot" , expliqué en détail), ainsi que des modèles de réactions efficaces pour chaque type de situation de harcèlement. Elle permettra aux enfants et adolescents de faire face par eux-mêmes aux agressions et d'en sortir plus forts et plus sûrs d'eux Cette nouvelle édition augmentée est enrichie d'outils d'analyses faciles à mettre en oeuvre et de mises en situation concrètes.