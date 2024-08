Champignons des bois et des prés

Girolle, amanite, cèpe ou coulemelle... Champignons des bois ou des prés ? Grâce à ce carnet d'identification, le lecteur apprend à reconnaître les champignons les plus courants. Plus de cinquante espèces y sont décrites. Une maquette modernisée Avec 1 400 000 exemplaires vendus, la collection "Carnets de nature" fait partie des livres nature incontournables des éditions Milan. Les contenus n'ont pas pris une ride, et leur nouvelle maquette les remet au goût du jour. Moins statique, plus colorée et plus gaie, cette nouvelle mise en pages rend les livres plus attractifs. Et c'est l'illustratrice Lucie Brunellière qui est en charge des couvertures de la collection. Son style graphique simple, épuré, aux couleurs élégantes dynamise l'effet de collection. Des caractéristiques à connaître Comment reconnaître les bons champignons parmi les milliers d'espèces qui poussent dans les bois et les prés ? C'est difficile, car ils se ressemblent et ils peuvent changer d'apparence selon leur environnement. Et attention, car les plus beaux sont souvent les plus dangereux ! C'est le chapeau qui donne les premières indications, puis le pied. L'aspect et l'odeur de la chair, ainsi que la couleur des spores, sont aussi des caractéristiques importantes... Des illustrations très précises et un texte clair donnent les critères indispensables à l'identification de tous ces champignons, ainsi que des indications sur leur goût, des conseils de préparation et des idées de recettes. Sont-ils toxiques ou comestibles, excellents ou indigestes ? Tout est dit. Une classification par milieux N'ayant pas de chlorophylle, les champignons ne peuvent pas fabriquer les sucres dont ils ont besoin. Ils sont obligés de vivre aux dépens d'autres plantes. C'est pour cela qu'ils ne poussent pas n'importe où, mais dans certains lieux ou associés à certaines espèces d'arbres avec lesquelles ils échangent des substances nutritives. On ne trouvera donc pas les mêmes champignons sous les chênes et les hêtres, sous les bouleaux ou sous les autres feuillus ou encore sous les épicéas, sous les pins ou les autres conifères. Il faudra chercher aussi sur les troncs et les racines ou sur le bois mort... et repérer ceux propres aux forêts de montagne ou aux forêts claires, aux haies et aux taillis, aux talus et au bord des sentiers, aux prés ou aux pâturages, sur les bouses et le crottin. Pour savoir immédiatement où trouver les champignons que l'on recherche, ce carnet pratique est donc structuré par milieux. Pour la meilleure des récoltes !