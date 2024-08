Bienvenue chez les microbes ! Un livre animé pour observer les microbes de plus près

Un grand livre animé, plein d'humour, pour découvrir les microbes qui vivent dans le corps ou qui nous entourent ! Observer l'infiniment petit de plus près : le monde des microbes passé au microscope ! Ce documentaire riche explique les différentes familles de microbes (les bactéries, les virus, les algues, les champignons, les protozoaires). Il montre en quoi tous les microbes ne sont pas mauvais : certains sont très utiles pour les humains, par exemple dans la fabrication du lait ou du pain. Il s'intéresse à la façon dont les microbes se frayent un chemin dans le corps humain et comment les cellules immunitaires affrontent bactéries et virus. Il aborde aussi la fabrication des vaccins, le rôle des antibiotiques et l'utilité des gestes barrières pour se protéger au quotidien. Une lecture ludique et immersive Le livre est composé de sept doubles pages, toutes enrichies de volets. Un grand pop-up invite même le lecteur à plonger dans le corps humain, de la bouche jusqu'aux intestins ! Un univers déjanté et coloré Les illustrations joyeuses et très expressives de Jam Dong, qui fourmillent de petits microbes attachants, font de l'apprentissage de ces connaissances un réel plaisir de lecture.