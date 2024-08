Nous les préados

Un livre compagnon qui s'appuie sur les témoignages de préados sur les thématiques qui les passionnent, pour leur donner des informations et répondre à leurs questions : moi, mes goûts, mon corps, ma famille, mes amis, mon école et le monde. Entièrement revu par une pédiatre. C'est qui, les préados ? Ils ne se considèrent plus comme des enfants (ou alors des grands), mais pas encore comme des ados. Les 9-12 ans sont à la fin de l'école primaire CM1, CM2 ou au début du collège, sixième, cinquième. On leur parle tout le temps des plus grands, de la puberté et de l'adolescence... mais jamais de ce qui leur arrive. Pourtant ils ont beaucoup de choses à dire ! Spécial préados Un livre pour tous les 9-12 ans : que l'on soit fille ou garçon, en fin d'école primaire ou que l'on entre au collège, on partage plein de sujets d'intérêt. On grandit, on gagne en autonomie, on s'ouvre au monde et on a envie de découvrir plein de nouvelles choses ! Un guide façon pratique A l'intérieur de chaque chapitre, témoignages de préados, pages infos, schémas et strips BD se succèdent organisés en doubles thématiques pour accompagner les lecteurs dans leur découverte, leur fournir informations et ressources, et répondre à leurs questions.