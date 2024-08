Lecture fluide CM1/CM2

Grâce à Maître Lucas, tout devient simple ! La lecture n'aura plus de secret pour votre enfant qui apprendra à lire vite et bien en CM1 et en CM2, grâce à ce cahier d'entraînement ! Chaque double page aborde une difficulté (lire des mots d'origine étrangère, lire des mots complexes, lire à voix haute...) via : - Une leçon concise, visuelle et claire pour mémoriser les règles essentielles - Des exercices progressifs, s'appuyant sur un texte de lecture, pour travailler chaque difficulté - Des astuces pour donner un coup de pouce à votre enfant - Une vidéo éducative de Maître Lucas, en complément de la leçon, pour que votre enfant apprenne autrement Maître Lucas dispense ses conseils tout au long du cahier, grâce aux vidéos facilement accessibles grâce à un QR code, qui seront des supports précieux pour apprendre à lire mieux. Maître Lucas, ce sont des vidéos suivies chaque mois par plus de 550 000 personnes. Ce sont aussi des cartes mentales et des fiches pédagogiques utilisées chaque jour par plusieurs dizaines de milliers de parents et d'enseignants (support en classe, préparation de cours, aide aux devoirs...). Egalement disponible pour réviser le programme de Français et de Maths en CM1 et CM2 et pour progresser en orthographe, grâce au cahier d'entraînement de Dictées ! Un contenu conforme aux programmes de CM1 et CM2.