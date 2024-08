Book of Answer : Messages des guides. Les réponses de l’Univers à toutes tes questions

Tu as besoin d'obtenir une réponse de tes guides à propos d'une situation que tu traverses, d'un choix à faire, ou tout simplement de recevoir un message inspirant ? Ferme les yeux, formule ta question, puis demande à tes guides de t'apporter une réponse. Ouvre ce livre au hasard, arrête-toi sur une ou plusieurs pages, et découvre le message de tes alliés de l'invisible ! Karine Troncy est thérapeute psycho-énergéticienne, coach, channel et médium. Elle accompagne les personnes qui ont besoin d'être guidées sur leur chemin de vie, afin de réaliser leur mission d'incarnation. Elle est déjà l'auteure des livres Le Channeling aux éditions Leduc, 33 Clés de transformation intérieure et de l'oracle vibratoire Activations galactiques aux éditions Animae.