Activations galactiques. Oracle vibratoire

Dans cet oracle, chaque carte est accompagnée de son dessin vibratoire, du message reçu en canalisation des êtres de Lumière et du décret à répéter à voix haute. Grâce à cet oracle, vos cellules vont vibrer, vos peurs se dissoudre et vos freins se débloquer. Vous allez recevoir les hautes fréquences vibratoires de la Source et des Etres galactiques afin d'activer en vous tous les codes dont vous avez besoin pour rayonner. Vous n'êtes pas appelé par hasard vers cet oracle. Vous êtes guidé par l'énergie de votre âme car vous avez des codes et des messages à recevoir !