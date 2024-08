Caraïbes, 1834. Mary Grace, Micah, Thomas Augustus, Cherry Jane, Mercy... Sous ses paupières, Rachel a gravé le visage de ses cinq enfants. Ceux qui ont survécu mais lui ont été arrachés au fil des années. Si l'esclavage vient d'être aboli, rien n'a vraiment changé dans les plantations de la Barbade et Rachel doit encore six longues années de travail à son propriétaire. Mais comment imaginer la liberté sans connaître le sort de ses enfants ? Aussi, un soir de révolte, malgré la peur, elle décide de s'échapper. Du lever au coucher du soleil, à travers les champs de canne à sucre, de la Barbade jusqu'aux forêts de Guyane britannique, Rachel entreprend un long et périlleux voyage sur les traces de ses enfants disparus. D'une poésie saisissante, La liberté est une île lointaine nous transporte au coeur de la quête extraordinaire d'une mère. "UN ROMAN PUISSANT ET BOULEVERSANT". The Guardian "UNE CELEBRATION DE LA MATERNITE ET DE LA RESILIENCE FEMININE". The Observer Eleanor Shearer est une écrivaine britannique, petite-fille d'immigrants caribéens venus au Royaume-Uni en 1948. Issue de la génération Windrush, Eleanor Shearer a toujours été fascinée par l'histoire des Caraïbes et s'est rendue à Sainte-Lucie et à la Barbade pour interviewer des militants, des historiens et des membres de sa famille. La liberté est une île lointaine, son premier roman, est le fruit de ses recherches.