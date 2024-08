Le royaume des mensonges Tome 1 : Un royaume si cruel et merveilleux. Edition collector

Quelques heures seulement après la naissance des humains, les dieux prennent le peu de pouvoir dont nous disposons. En retour, ils protègent nos frontières des Faés vicieux et impitoyables. Les rares humains qui parviennent à conserver leur pouvoir sont connus sous le nom de Corrompus. Et s'ils sont débusqués, ils sont brûlés vifs. Lorsque mon pouvoir interdit est découvert, je suis obligée de fuir mon petit village et la vie que j'adore. Pour survivre, je conclus un marché désespéré avec le mercenaire qui m'a retrouvée. Notre accord est simple : je vais l'aider, lui et ses mystérieux amis, à se faufiler dans la ville. Et il m'aidera à apprendre à manier l'étrange et sombre pouvoir que j'ai toujours gardé caché. Le pouvoir qui pourrait bien être la clé de ma survie. Mais le mercenaire impitoyable cache ses propres secrets. Des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux que j'aime. Des secrets qui pourraient mettre ce royaume à genoux... et peut-être même ce monde...