Yoga. La voie de la santé holistique

Découvrez la méthode de Yoga Iyengar pensée par B. K. S. Iyengar lui-même, autorité mondialement reconnue en matière de yoga, afin d'améliorer tous les aspects de votre vie ! B. K. S. Iyengar vous guide à travers plus de 50 postures étape par étape et des séquences orientées vers le soulagement des maux, allant de l'asthme à l'arthrite. Que vous soyez novice en yoga et que vous cherchiez un point de départ ou que vous soyez plus expérimenté et que vous souhaitiez perfectionner votre technique, ce guide complet vous aidera à améliorer vos capacités et à mener une vie plus heureuse et plus saine dans tous les domaines.