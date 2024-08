Pumpkin Night Tome 6

Les souvenirs de Naoko refont enfin surface ! Dès qu'elle apprend que Kazuya, le seul à l'avoir jamais comprise, est enfermé dans un hôpital psychiatrique, Pumpkin Night décide d'aller lui porter secours... et elle ne laissera personne se mettre en travers de son chemin ! Mais celle qui tire les ficelles là-bas, et qui a donné naissance à la nouvelle idole du dark web grâce à son programme spécial, n'est autre que la mère de Naruto Kuroki ! Naoko parviendra-t-elle à sortir Kazuya de ce sinistre laboratoire ? ! Un récit sanguinaire pour les amateurs de slasher movie, à ne pas mettre entre toutes les mains ! "Un récit tortueux et indomptable". Coyote Mag "Un must". L'éclaireur Fnac