Mother Parasite Tome 4

La soudaine apparition de Mme Nakamura dans la vie de Ryôta le déstabilise. Que ce soit en classe ou chez les Kasai, sa situation devient de plus en plus précaire et sa frustration est à son comble. Le plan parfait qu'il avait mis au point ne se déroule pas comme prévu : Mme Kasai laisse plus d'autonomie à son fils Kaoru, Nakamura devient populaire au collège et sa mère regarde désormais Ryôta avec pitié... Cependant, le jeune collégien est prêt à tout pour sauver son confort durement acquis. Dans Mother Parasite, Sato Hirohisa, auteur de Shigahime, nous propose un thriller psychologique où manipulation, folie et liens familiaux sont les maîtres-mots.