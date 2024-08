Février 1446 en Périgord. Dans la crypte de ses ancêtres, Audouin V assiste avec sa mère aux funérailles de son oncle et parrain assassiné, Audouin IV Joumard, "le diffamé" . Il se retrouve par cet héritage à la tête de la vicomté de la Brangelie. Dès lors, il n'aura de cesse de retrouver les meurtriers de cet oncle craint et maudit... Alors que le royaume tente de se libérer du joug anglais et que, sous l'impulsion des rois Valois, la France se transforme et sort progressivement de la féodalité, Audouin V se lance dans une longue quête jalonnée de meurtres troublants. Mais est-il possible de faire justice quand la vengeance puise sa source aux confins des horreurs de la guerre de Cent Ans ? Un polar historique tumultueux, inspiré de la vie du vicomte Audouin V Joumard des Achards, ancêtre de l'auteur. Thierry Joumard des Achards est originaire du sud de la France. Il est notamment l'auteur de La malédiction de Gibelin (sang-froid, 2024). "Le temps, entre les mots de Thierry Joumard des Achards, est un complice, un allié. Et s'il sert aussi bien les faits d'armes de son aïeul, c'est sûrement parce qu'il en a hérité. (...) Et vous sortirez de ces pages avec beaucoup de reconnaissance et un profond respect, ce qui, selon moi, a autant de valeur qu'une bataille gagnée". Mireille Calmel