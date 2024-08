Façon de parler. Petites et grandes histoires de nos expressions préférées !

Frédérick Gersal aime raconter des anecdotes, des petites histoires qui permettent d'en savoir plus et surtout de dédramatiser ! Car celui que ses auditeurs ont affectueusement surnommé le " Professeur Gersal " s'est donné comme mission de transmettre ses passions et ses savoirs ! Dans Façon de parler, l'homme au célèbre noeud papillon revient avec malice sur 101 expressions populaires pour nous en livrer les petites histoires et les grands secrets. " Mener une vie de patachon ", " Faire les 400 coups ", " L'argent n'a pas d'odeur ", " Avoir une mine patibulaire ", " Etre au bout du rouleau ", " Se tenir à carreau "... n'auront bientôt plus de secrets pour vous ! Frédérick Gersal a longtemps été chroniqueur chez Télématin. Il est régulièrement présent sur France 3.