Les Tortues ninja - TMNT : The Last Ronin. Lost Years

Suivez le voyage du Dernier Ronin ! Lorsque le clan Hamato est décimé, Michelangelo, la dernière Tortue vivante, disparaît de New York. Des années passent avant qu'il ne fasse son retour dans la ville, bien décidé à venger la mort des siens. Mais que s'est-il passé au cours de ces années ? Quelles épreuves Mikey a-t-il dû endurer ? Comment est-il devenu ce ninja brutal qui ne fait aucune concession ? Du Japon à l'Europe en passant par la Mongolie, suivez les étapes qui ont mené à l'ascension du dernier Ronin. En parallèle, dans le présent, une nouvelle génération de Tortues Ninja est apparue. Mais leur formation ne sera pas de tout repos pour April O'Neil et sa fille... Kevin Eastman, le papa des Tortues Ninja, retrouve l'univers de The Last Ronin en compagnie de Tom Waltz pour éclairer les zones d'ombre du passé, et poser les premières pierres d'un avenir peut-être plus lumineux. "Un nouveau monde plein de potentiel narratif" Rolling Stone "Une préquelle digne de l'une des meilleures histoires modernes des tortues ninja". Multiversity Comics