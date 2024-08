Célébrer la naissance du Prophète est pour l'ensemble des musulmans célébrer celui qui a reçu la révélation du Coran et qui a transmis les fondements de leur religion. Se limiter à cette célébration n'est cependant qu'un aspect de sa signification. Si célébrer le Prophète est effectivement célébrer Muhammad, l'homme qui a transmis l'islam, c'est aussi et avant tout célébrer la Réalité muhammadienne éternelle dont Muhammad fut le support historique. Comme le rappelle une tradition prophétique : "Dieu créa de Sa propre Essence l'Esprit du Prophète et de cet Esprit Il créa l'univers entier" . En ce sens célébrer l'anniversaire du Prophète n'est pas seulement célébrer la date d'un événement historique déterminé, mais célébrer, à travers elle, l'Esprit muhammadien sans lequel ce monde ne saurait exister. En ce sens le Prophète, en tant qu'identique à l'Intellect premier, est le premier être existencié ou, si l'on préfère, la Réalité des réalités ou encore la première création divine. Comme l'affirme une autre tradition, "la première chose que Dieu créa est la lumière de ton Prophète" qui est "la Réalité par laquelle toute chose a été créée" et qui est, dans le soufisme, "l'Ultime étape des connaissants" . Et c'est pourquoi une autre tradition rappelle enfin que Muhammad était "prophète avant qu'Adam ne soit entre l'eau et l'argile" . Ainsi, tout l'enseignement traditionnel islamique, à commencer par les versets du Coran, n'est pas à entendre comme se rapportant seulement à la réalité historique du Prophète Muhammad mais à sa Réalité principielle à laquelle tout le Livre saint renvoie. C'est tout l'enseignement que développe dans ce court traité Ibn Hajar al-Haytamî (1503 - 1563). C'est à une véritable célébration du Prophète en tant que Prince de la création qu'il invite en ces pages qui constituent une synthèse de la perspective soufie sur la vénération prophétique.