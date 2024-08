No reaction. Recueil d'histoires courtes 2017-2021

Dans ce recueil de nouvelles publiées entre 2017 et 2021, Keigo Shinzo propose plusieurs récits oui. Selon lui, n'ont suscite "aucune réaction". non sans un certain humour noir, il partage son expérience d'hospitalisation pour un lymphome et la genèse de Hirayasumi, rend hommage à Taiyô Matsumoto. Et offre une brève reprise de Tokyo alien bros.. Sa première série à succès.