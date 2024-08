Le monstre du placard : Le monstre du placard n'aime pas l'école

Pour sa septième aventure, le monstre du placard fait sa rentrée, mais à quoi bon puisqu'il sait déjà tout ? Pour lui prouver que l'école c'est chouette, son petit humain n'a pas d'autre choix que de se sacrifier et d'y retourner lui aussi ! Toutes les matières y passent : le calcul, l'histoire, l'orthographe et la géographie vont être prétexte à un concours de bêtises digne d'un prix Nobel ! Une série à succès - plus de 60 000 ex vendus - où la plume endiablée d'Antoine Dole s'harmonise parfaitement aux dessins joliment monstrueux de Bruno Salamone.