Secret défense, mon mari a disparu. 50 ans de combat pour briser le silence

Le scandale des agents morts en mission secrète Maryvonne Bre ? ant est la veuve inconsolable d'un pilote miliaire français disparu au Proche-Orient en 1969. Pendant 55 ans, l'Etat français a refusé d'ouvrir les archives et de dire que son mari était mort pour la France. Ce n'est qu'en février 2024, grâce à la justice helvétique, que Maryvonne et son avocat récupèrent plus de 400 documents confidentiels, des télégrammes échangés entre la France, la Suisse, le Maroc, l'Egypte, Israël, la Syrie... Ce livre est l'histoire d'un combat pour connaître la vérité. Le récit d'une jeune maman, avec deux enfants en bas âge, terrassée par la douleur et l'attente, qui va enquêter pour retrouver les traces de son mari disparu. Du week-end chez les Pompidou juste avant le départ de son mari. De Jean de Broglie, président de la commission des Affaires étrangères, qui jure que ses services multiplient les démarches pour élucider les circonstances de la disparition de l'avion. De Robert Boulin, ministre de la Santé, qui lui demande de s'adresser à la sécurité sociale marocaine, car l'avion est marocain et la mission est civile. Du général de Gaulle qui lui envoie ses condoléances. Mais pour la vérité, rien ? ! Ce livre est également une plongée dans l'univers des réseaux d'espionnage de la Ve République et de ses missions secrètes qui lâchent ses soldats quand cela se passe mal. Maryvonne Bréant a aujourd'hui refait sa vie, elle est la mère de quatre enfants et a douze petits enfants. Bertrand Salquain est son avocat, spécialisé dans les dysfonctionnements de la justice et les abus de l'administration.